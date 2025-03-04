«Это катастрофа». В Раде умоляют Зеленского извиниться перед Трампом

Решение США о приостановке военной помощи Украине является катастрофой, поэтому, чтобы урегулировать ситуацию, Владимиру Зеленскому следует извиниться перед американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Это катастрофа. <…> Но сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать. Решить вопрос с администрацией Трампа: хочет извинений — извиниться. <…> Мы полностью зависимы от США и нужно играть с Трампом, а не против. У нас и так хватает врагов, давайте хоть друзей терять не будем», — написал он.

Гончаренко* также призвал киевские власти разработать план «выживания» в условиях прекращения военной помощи от США и системно работать с американскими протестантами, республиканцами и демократами.

«Ситуация еще не потеряна. Мы еще можем выйти из нее не с такими большими потерями, как кажется. Но для этого следует остановить борьбу за рейтинг и перейти в борьбу за страну», — заключил украинский депутат.

Представитель Пентагона подтвердил приостановку военной помощи Украине 4 марта. США не будут поставлять на нужды ВСУ оружие, которое уже находится в пути или ожидает отправки в транзитных зонах. Решение будет действовать до тех пор, пока Трамп не увидит приверженность украинских властей миру.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.