Подоляк и Ермак разошлись во мнениях о готовности Украины к диалогу с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украина не готова к диалогу с Россией

Украина на данный момент не готова к диалогу с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, его процитировало издание «Страна.ua» .

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных», — сказал политик.

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк накануне заявил об обратном. По его словам, Украина готова начать переговоры с Россией. В ходе диалога власти страны намерены потребовать «справедливые условия и юридическую базу», поэтому простого решения ждать не стоит.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп увиделся с Зеленским в Париже. На встрече республиканец потребовал немедленного прекращения огня на Украине. Также они обговорили несколько важных тем, в том числе необходимость обеспечения гарантий для достижения мира. Как стало известно журналистам, будущий американский лидер обдумывает все детали по этому вопросу.