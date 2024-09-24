План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта сродни апокалипсису. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — отметил Смирнов.

Глава миссии считает, что реакция Запада станет лакмусовой бумажкой, которая покажет степень адекватности «натовского коллектива».

Зеленский прилетел в США, чтобы представить руководству Штатов свой «план победы». Украинский лидер планирует встретиться с главой Белого дома США Джо Байденом и кандидатами Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на саммите Генассамблеи ООН Зеленский будет просить больше оружия, ракет и авиации, а также разрешение бить вглубь территории России. Также он попытается склонить канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот передал Украине Taurus.