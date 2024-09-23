«Победный» план вечной бойни Зеленского
Публицист Белов: план Зеленского делится на две части
Владимир Зеленский прилетел в США. Не сегодня завтра он представит американскому руководству — как нынешнему в лице Джо Байдена, так и потенциальному (Камале Харрис и Дональду Трампу) — «план победы» Украины в конфликте с Россией и перехода к миру.
Достоверно о том, что ж это за план такой, никому не известно. Даже представители США вроде постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд и официального спикера Госдепа Мэтью Миллера, утверждающие, что они видели этот документ, и даже выразившие свое одобрение прописанным там тезисам, наверняка по своему обыкновению просто наводят тень на плетень.
Ибо не может Вашингтон «одобрять» план, где сказано, что Украину возьмут в НАТО чуть ли не на следующий день после окончания конфликта. А именно об этом говорил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, когда рассказывал, что в «план победы» входит увеличение инвестиций в военное производство на Украине, «аудит санкций» против России, а также возможность Киева самостоятельно выбирать свою роль в мировой политике и вступать в любые альянсы.
Почему так? Да все просто: смысл существования Незалежной в ее нынешнем виде состоит в том, чтобы всегда быть острием клинка, направленного в грудь России. Уж простите за пафос.
Прими такую в Североатлантический альянс, и тогда на любой ответный удар (а он непременно последует), на очередную украинскую провокацию против нашей страны придется «включать» пятый пункт Устава НАТО, то есть лично ввязываться в войну с Москвой, чего ни один политик в Вашингтоне точно не хочет.
Им это просто не нужно. В этом суть нынешней американской стратегии — наносить удары противнику, оставаясь неуязвимыми.
Так что всю это лабуду типа «победный план такой победный», которой заполняют информационное пространство западные СМИ, можно просто игнорировать. По сути, главное, чего добивается Зеленский, делится всего лишь на две части: тактическую и стратегическую.
К первой относятся разрешение на удары по территории России натовскими ракетами большой дальности, выделение Украине нового пакета финансовой помощи и продолжение поставок вооружения, прежде всего ПВО.
Ко второй — втягивание НАТО в прямой военный конфликт с Москвой, ну или как минимум превращение нынешнего в эдакую «вечную войну».
Дело в том, что мир — в любой форме и на любых условия, даже победных — для Зеленского все равно что смертный приговор, причем буквально.
В случае окончания конфликта придется возвращаться к «прежней жизни», а это означает проведение выборов, отмену цензуры, сокращение возможностей наживаться на конфликте для огромного количества «слуг режима», а также потеря прочих «ништяков», к которым Зе-власть успела привыкнуть за последние два с половиной года.
Но и это не самое страшное — куда хуже вполне осязаемый риск того, что Зеленского и всех его подельников просто вздернут на первом же суку за все, что они натворили. А это, как вы понимаете, для них совсем не вариант.
Так что истинный смысл «победного» плана Зеленского, а равно и всех прочих киевских инициатив — продлить свою власть по возможности до бесконечности. Ибо в нынешних обстоятельствах надеяться на выданные кем-то гарантии безопасности — дело весьма опрометчивое.