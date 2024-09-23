Владимир Зеленский прилетел в США. Не сегодня завтра он представит американскому руководству — как нынешнему в лице Джо Байдена, так и потенциальному (Камале Харрис и Дональду Трампу) — «план победы» Украины в конфликте с Россией и перехода к миру.

Достоверно о том, что ж это за план такой, никому не известно. Даже представители США вроде постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд и официального спикера Госдепа Мэтью Миллера, утверждающие, что они видели этот документ, и даже выразившие свое одобрение прописанным там тезисам, наверняка по своему обыкновению просто наводят тень на плетень.

Ибо не может Вашингтон «одобрять» план, где сказано, что Украину возьмут в НАТО чуть ли не на следующий день после окончания конфликта. А именно об этом говорил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, когда рассказывал, что в «план победы» входит увеличение инвестиций в военное производство на Украине, «аудит санкций» против России, а также возможность Киева самостоятельно выбирать свою роль в мировой политике и вступать в любые альянсы.

Почему так? Да все просто: смысл существования Незалежной в ее нынешнем виде состоит в том, чтобы всегда быть острием клинка, направленного в грудь России. Уж простите за пафос.