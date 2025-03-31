Плачущий ребенок не помешал полиции в Хмельницком насильно мобилизовать его отца

В городе Хмельницком на западе Украины находившего в розыске мужчину мобилизовали посреди улицы на глазах у жены и маленького сына. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Полицейские в присутствии сотрудников территориального центра комплектования и соцподдержки повалили мужчину на землю, завели руки за спину и заковали в наручники. Все это время вокруг них ходил и плакал маленький сын задержанного и кричала его жена.

Женщина пыталась отбить супруга кулаками и одновременно снять произошедшее на камеру. Полицейские заявили, что он в розыске, усадили в машину и увезли.

Половина украинских беженцев отказались возвращаться на родину. Не успевшие сбежать мужчины стали мишенью для ТЦК и «пушечным мясом». Военнопленный рассказал, как его схватили на улице и после короткой подготовки увезли в зону боевых действий.