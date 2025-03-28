Попавшие в плен мобилизованные украинцы рассказали об охоте ТЦК на мужчин

Украинские территориальные центры комплектования для пополнения несущих большие потери ВСУ хватают мужчин на улицах и после короткого обучения с оружием кидают на передовую. В итоге новые «бойцы» либо сразу попадают в плен, либо добровольно складывают оружие. В распоряжении 360.ru оказались показания двух пленных украинских бойцов, призванных в рамках мобилизации.

Киевлянин Виталий Черный попал в руки сотрудников ТЦК 24 октября. Его отправили в учебку, где он провел менее двух недель, а после несколько дней добирался на поезде и трех автобусах до места службы.

«Мы приехали ночью, и уже на следующее утро я был на позиции», — рассказал Черный.

Он добавил, что поступил на службу 14 декабря, а уже на следующий день мужчину взяли в плен российские солдаты в районе Селидова в Донецкой Народной Республике.

Уроженец города Калуш Ивано-Франковской области Ярослав Мацевич провел на фронте больше времени. Сотрудники ТЦК задержали его 28 июня, когда он шел на работу.

По словам украинца, тогда военкомы вывозили многих мужчин, и люди прятались. Свободнее себя чувствовали только те, у кого была бронь, но потом ее отменили.

«Люди никуда не ходили. Только на работу и домой перебежками», — рассказал Мацевич.

Мобилизованный добавил, что добровольно сложил оружие и сдался в плен 4 октября на территории ДНР.

От принудительной мобилизации на Украине не застрахованы даже артисты, претендовавшие на участие в конкурсе «Евровидение». Военкомы поймали одного из вокалистов музыкальной группы «ДК Энергетик» Якова Марнова.

Жена артиста рассказала, что мужа похитили прямо на улице на глазах у нее и дочери. Люди в военной форме заявили, что нужно пройти в ТЦК для сверки личных данных. Но вместо этого увезли певца на медосмотр, а потом в отделение для последующей отправки на фронт.