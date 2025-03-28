Половина украинских беженцев не вернется на родину

Посол Боднар допустил, что до 750 тысяч беженцев не вернутся на Украину

Половина украинских беженцев никогда не вернется на родину. Такое мнение в эфире радиостанции RMF FM выразил посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, в настоящее время в Польше находятся до полутора миллионов граждан Украины.

«Какая-то часть останется. Мне кажется, что пятьдесят на пятьдесят», — дипломат.

Боднар уточнил, что территорию Украины после начала конфликта покинули пять миллионов человек.

Издание The Economist заявляло, что число готовых вернуться на родину украинских беженцев сократилось почти вдвое. Если два года назад о намерении вновь приехать на Украину заявили 74% респондентов, то сейчас в этом признались лишь 43%.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского также ожидает участь беженца на Западе, но без гарантии сохранения награбленных денег.