Певца Козловского уволили из ВСУ из-за запоев

Певец Виталий Козловский рассказал журналистам, что уволился из ВСУ. Причиной стали проблемы артиста с алкоголем, сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Он опубликовал фрагмент интервью, в котором Козловский рассказывал о службе в украинской армии. По словам артиста, он воевал в рядах 22-й отдельной механизированной бригады с 2023 года.

После возвращения из Сумской области он начал злоупотреблять спиртным и уходил в запои.

«Я употреблял алкоголь, ходил опухший, страшный урод», — отметил Козловский.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков рассказал, что пошел служить ради досрочного выхода из тюрьмы. Мужчина три года провел в колонии и решил подписать контракт взамен на полную амнистию. По его словам, в бригаде в основном были бывшие заключенные, а также наркоманы и алкоголики.

Пленный добавил, что командование не жалело подчиненных и отправляло их на задания «в один конец».