Пленный украинский боевик вступил в ряды ВСУ, потому что не хотел сидеть в тюрьме

Военнопленный боевик ВСУ Сергей Беляков, до подписания контракта сидевший четвертый срок в тюрьме, рассказал, что решил стать участником боевых действий потому, ему не нравилось в колонии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт», — сказал он на допросе.

Беляков также рассказал, что был замотивирован обещаниями полной амнистии и мечтал начать жизнь с чистого листа. В его 72-бригаде в основном были такие же бывшие заключенные, как и он, наркоманы и алкоголики.

Кроме того, военнопленный поделился подробностями о командовании их бригады. По его словам, майор Андрей Касовский регулярно собирал с боевиков деньги, которые шли не на нужды военных, а на его личные траты — зависимость от игр и алкоголя. Своих подчиненных он не жалел и отправлял на задания «в один конец», рассчитывая на поступление на смену новых людей.

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