Украина атаковала НАТО, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший замминистра экономического развития Италии профессор Микеле Джерачи.

«Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина», — написал он.

Власти Евросоюза, особенно Италии, выражают обеспокоенность по поводу якобы ведущейся Россией гибридной войны против европейцев, как отметил ученый.

В конце октября обвиняемый в терактах на «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов объявил голодовку. Он жаловался на плохие условия содержания и на невозможность придерживаться вегетарианской диеты. Как стало известно, подозреваемого поместили в камеру, где сидят сторонники «Исламского государства»*.

Как отметили зарубежные СМИ, скандал вокруг «Северного потока» стал угрозой раскола Европы.