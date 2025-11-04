Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку в тюрьме

Обвиняемый в терактах на «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов объявил голодовку. Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини, сообщило РИА «Новости» .

Защитник напомнил, что Кузнецова заключили в итальянскую тюрьму строгого режима. В камере он ожидает окончательного решения об экстрадиции в Германию. Адвокат подчеркнул, что уже поставил в известность о голодовке компетентные органы.

Кузнецов отказывается от еды с 31 октября.

«Он требует соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания», — отметил адвокат.

Он добавил, что Кузнецова также ограничили в свиданиях с семьей и в доступе к информации.

В конце октября суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о «Северных потоках».