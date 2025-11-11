Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» посадили в камеру к сторонникам ИГ

Украинца Сергея Кузнецова, которого обвинили в подрыве газопроводов «Северный поток», поместили в камеру, где сидят сторонники «Исламского государства»*. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си.

Мужчина, подчеркнули журналисты, находится в итальянской тюрьме строгого режима. Его поместили именно в такое учреждение, поскольку среди вменяемых Кузнецову преступлений есть терроризм.

По версии следствия, украинец возглавлял группировку, которая подорвала «Северные потоки».

Сам Кузнецов жаловался на плохие условия содержания и на невозможность придерживаться вегетарианской диеты. Охранники не позволяют передавать заключенному такую еду. Украинец объявил голодовку.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.