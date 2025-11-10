Скандал вокруг «Северного потока» стал угрозой раскола Европы

Итоги трехлетнего расследования диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» могут ослабить единство Европы и лишить Украину поддержки союзников. Об этом написала газета The Wall Street Journal .

Немецкие следователи выяснили, что за взрывами стояла украинская военная группа, которую возглавлял бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как отметила WSJ, правоохранительные органы и эксперты создали ясную картину участия украинского спецподразделения в деле. Детективы отследили аренду яхты «Андромеда», фиксировали телефонные звонки и номера машин, чтобы установить личности подозреваемых.

По данным следствия, диверсионная группа включала шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов. Предполагалось, что целью атаки было снижение доходов России от продажи энергоресурсов и подрыв экономических связей между Москвой и Берлином. Ордеры на арест уже выданы шести гражданам Украины, а седьмой подозреваемый, по информации прокуратуры, погиб в декабре 2024 года на востоке страны.

Судебный процесс по этому делу может серьезно ухудшить отношения между Киевом и Берлином — главным спонсором и поставщиком оружия для Украины. Новые факты, которые могут всплыть в суде, рискуют расколоть Европу и ослабить поддержку Киева со стороны западных партнеров.

Ранее обвиняемый в терактах на «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов объявил голодовку. Омбудсмен Дмитрий Лубинец забил тревогу из-за его состояния. По мнению уполномоченного по правам человека, содержание подозреваемого в колонии строгого режима якобы противоречит Конвенции о защите прав человека.