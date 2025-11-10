Скандал вокруг «Северного потока» стал угрозой раскола Европы
WSJ: расследование диверсий на «Северных потоках» расколет Европу
Итоги трехлетнего расследования диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» могут ослабить единство Европы и лишить Украину поддержки союзников. Об этом написала газета The Wall Street Journal.
Немецкие следователи выяснили, что за взрывами стояла украинская военная группа, которую возглавлял бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Как отметила WSJ, правоохранительные органы и эксперты создали ясную картину участия украинского спецподразделения в деле. Детективы отследили аренду яхты «Андромеда», фиксировали телефонные звонки и номера машин, чтобы установить личности подозреваемых.
По данным следствия, диверсионная группа включала шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов. Предполагалось, что целью атаки было снижение доходов России от продажи энергоресурсов и подрыв экономических связей между Москвой и Берлином. Ордеры на арест уже выданы шести гражданам Украины, а седьмой подозреваемый, по информации прокуратуры, погиб в декабре 2024 года на востоке страны.
Судебный процесс по этому делу может серьезно ухудшить отношения между Киевом и Берлином — главным спонсором и поставщиком оружия для Украины. Новые факты, которые могут всплыть в суде, рискуют расколоть Европу и ослабить поддержку Киева со стороны западных партнеров.
Ранее обвиняемый в терактах на «Северных потоках» гражданин Украины Сергей Кузнецов объявил голодовку. Омбудсмен Дмитрий Лубинец забил тревогу из-за его состояния. По мнению уполномоченного по правам человека, содержание подозреваемого в колонии строгого режима якобы противоречит Конвенции о защите прав человека.