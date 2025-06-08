Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на США. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что Вашингтон отправил обещанные ВСУ ракеты на Ближний Восток.

Зеленский напомнил, что вооружение Украине хотели передать еще при предыдущей администрации США. Тогда президентом был Джо Байден, который вместе с командой планировал отправить Киеву сразу 20 тысяч боеголовок.

«Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром [глава Пентагона Ллойд] Остин сказал мне, что Соединенные Штаты переместили их на Ближний Восток», — пожаловался глава киевского режима.

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал избавиться от Зеленского. По его мнению, президент Украины совсем потерял связь с реальностью и стал опасен для Запада.

Ранее стало известно, чего США ждут от России в ближайшее время. По мнению чиновников, российская сторона в ответ на теракты ВСУ нанесет масштабный и многоцелевой удар.