Стало известно, чего США ждут от России в ближайшее время

США полагают, что ответом России на теракты ВСУ будет масштабный и многоцелевой удар. Об этом американские официальные лица сообщили агентству Reuters .

«Угроза президента России Владимира Путина отомстить Украине за атаку беспилотников на прошлой неделе пока не была реализована всерьез и, скорее всего, будет представлять собой значительный многоцелевой удар», — написали авторы материала.

Пока неясно, когда Россия ответит Украине за теракт. Один из источников агентства отметил, что это может произойти в течение нескольких дней. Другой американский чиновник предположил, что российская армия будет использовать ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, не раскрыли конкретные цели российских военных и не стали вдаваться в подробности разведки. Один из них отметил, что атака будет асимметричной. Это значит, что ее подход и цели не будут похожи на недавний удар Украины по российским военным самолетам.

Накануне Россия нанесла массированный удар по сети тоннелей в Харькове. Более 50 взрывов прогремели в регионе в ночь на субботу, 7 июня, во время атаки российских войск. В зону поражения попала промзона в Киевском районе города, где находились цеха по сборке беспилотников.