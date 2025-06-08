Стало известно, чего США ждут от России в ближайшее время
Reuters: США ждут значительного многоцелевого удара по Украине
США полагают, что ответом России на теракты ВСУ будет масштабный и многоцелевой удар. Об этом американские официальные лица сообщили агентству Reuters.
«Угроза президента России Владимира Путина отомстить Украине за атаку беспилотников на прошлой неделе пока не была реализована всерьез и, скорее всего, будет представлять собой значительный многоцелевой удар», — написали авторы материала.
Пока неясно, когда Россия ответит Украине за теракт. Один из источников агентства отметил, что это может произойти в течение нескольких дней. Другой американский чиновник предположил, что российская армия будет использовать ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, не раскрыли конкретные цели российских военных и не стали вдаваться в подробности разведки. Один из них отметил, что атака будет асимметричной. Это значит, что ее подход и цели не будут похожи на недавний удар Украины по российским военным самолетам.
Накануне Россия нанесла массированный удар по сети тоннелей в Харькове. Более 50 взрывов прогремели в регионе в ночь на субботу, 7 июня, во время атаки российских войск. В зону поражения попала промзона в Киевском районе города, где находились цеха по сборке беспилотников.