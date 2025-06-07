Аналитик Дэвис: США, ЕС и НАТО должны избавиться от Зеленского, он стал опасен

Утративший связь с реальностью президент Украины Владимир Зеленский стал опасен для Запада. От него нужно избавиться, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube .

«Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения», — сказал он.

Дэвис считает, что США, Европа и НАТО должны понимать, что глава киевского режима совершенно недоговороспособен. От Зеленского пора избавиться.

По его словам, украинский лидер не способен адекватно оценивать происходящее. Он почему-то считает, что сможет победить силовым путем. И это несмотря на очевидное превосходство России.

Дэвис добавил, что западные лидеры тоже этому подвержены. Печально, что они не готовы «посмотреть правде в лицо и принять поражение».

Ранее австрийский депутат Герберт Кикль высказался против официального визита Зеленского в Австрию, отметив, что это угрожает безопасности страны и ее граждан.