«Страна»: у военкоматов на Украине собрались очереди для продления отсрочки

У военных комиссариатов на Украине собираются большие очереди из военнообязанных, желающих продлить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщило местное издание «Страна».

Из-за технических проблем с работой приложения «Резерв+» украинцы, подлежащие призыву на военную службу, не могут продлить отсрочку от мобилизации онлайн.

«Девятого ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет. Власть анонсировала возможность обновления отсрочки в „Резерв+“ для отдельных категорий, но и там это многим не удается», — пояснили журналисты.

Мобилизация на Украине проходит в принудительном и жестком порядке. В начале ноября украинскую футбольную команду забрали в военкомат перед игрой, чтобы вручить повестки.

Ранее стало известно, что власти Украины исчерпали мобилизационный ресурс в селах и перешли на города. Сотрудники ТЦК активно проводят рейды по торговым центрам и спортивным клубам в поисках уклонистов в Киеве, Одессе и Кривом Роге.