Украинскую футбольную команду забрали в военкомат перед игрой

Футболистов клуба «Полтава» Полтавской области Украины забрали в территориальный центр комплектования (военкомат) прямо перед матчем. Об этом в эфире подкаста на Youtube сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

По его словам, на прошлых выходных «Полтава» ехала на домашнюю игру против «Кудровки» из Черниговской области. Автобус остановили военные, игроков отвезли в военкомат и всем выписали повестки.

После вручения повесток игроков отпустили на игру, однако у команды пропал победный настрой и она уступила сопернику со счетом 1:2.

В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает военнообязанных обновить свои персональные данные в военкомате. Для этого нужно зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника» или прийти в военкомат лично.

В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.