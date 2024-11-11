Украина исчерпала мобилизационный ресурс в селах и перешла на крупные города. Об этом рассказал РИА «Новости» бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, мобилизация на Украине не усилилась, а просто поменяла «географические привязки». Села и небольшие населенные пункты уже «выгребли», заметил он.

«А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все», — подчеркнул Прозоров.

Облавы ТЦК дошли до Киева, хотя несколько лет город жил и не видел такой «беспредельной мобилизации». Также на Украину давил Запад, потому что европейским оружием кто-то должен вести боевые действия и осваивать выделенные на обучение украинских новобранцев деньги.

При этом, по словам Прозорова, западные союзники требуют снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Он предположил, что власти Украины не будут сокращать возраст, чтобы не вызывать массовых волнений.