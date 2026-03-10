На Украине началась борьба за кресло президента. Член партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Максим Бужанский активизировался, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, сообщил ТАСС источник с российских силовых структурах.

Однопартиец действующего президента Украины Владимира Зеленского в телеграм-канале опубликовал серию постов с критикой в адрес властей. Бужанского возмутило, в том числе, что Минобороны 11-й день не отвечало на его запрос о количестве выписанных повесток, уклонистов и штрафов за 2025–2026 годы. Собеседник информагентства расценил это как стремление показать избирателям вовлеченность в проблему мобилизации.

«Отметим, что соответствующие публикации украинских политиков показывают, что выборы в бывшей советской республике — неизбежность, к которой житель Днепропетровской области Бужанский уже начал готовиться», — заявил он.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но выборы откладывались из-за военного положения. США потребовали провести голосование. В качестве кандидатов на пост президента аналитики рассматривали экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и главу офиса президента Кирилла Буданова, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.