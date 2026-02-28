Буданов призвал развалить Россию. Очередной бред, чтобы отвлечь от главного?

Глава Офиса президента Украины, экс-глава ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов заявил о желании развалить Россию. Он призвал поделить ее на несколько государств, что якобы обеспечит безопасность как Украине, так и Европе. Подробности и реакция общественности на абсурдный план — в материале 360.ru.

Что предложил Буданов

В интервью ливанскому изданию Al Modon Буданов много говорил об украинском конфликте. Он размышлял о необходимости наладить переговорный процесс вопреки всем сложностям. Заявлял, что Украина якобы со временем вернет все потерянные территории, а Россию обвинил якобы в имперских амбициях. По его словам, есть только один способ изменить ситуацию. «Следует создать условия, при которых Россия как империя исчезнет. На ее территории должны сформироваться несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа. Только тогда Украина, Европа и весь мир почувствуют себя в большей безопасности», — заявил Буданов.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кроме того, он призвал оставить в силе санкции против России даже после окончания конфликта, чтобы не дать ей восстановить экономический потенциал и пополнить арсенал.

Как отреагировали на слова Буданова на Украине

Обвиненный в госизмене депутат Рады Александр Дубинский выразил уверенность, что все мечты развалить Россию связаны с желанием получить доступ к ее ресурсам. «Пытаясь закончить [конфликт] с РФ через украинское прокси, [американский президент Дональд] Трамп угрожает проекту глобалистов по развалу России с целью доступа к ее природным ресурсам», — написал он в телеграм-канале. Дубинский добавил, что Запад инвестирует сотни миллиардов долларов в развал России, ожидая еще большей прибыли, но Трамп, поддерживающий мирное урегулирование, нарушает планы глобалистов. Депутат предрек, что в преддверии осенних выборов президент США усилит и без того значительное давление на Украину, чтобы добиться от нее уступок на переговорах. Парламентарий считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принимать решение уже в марте–апреле. Так что строить «грандиозные» планы Украине особенно некогда.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / www.globallookpress.com

Что говорят в России

В Госдуме громкие слова Буданова встретили скептически. «Это какая-то чушь. <…> Ничего за этим не стоит. Мы понимаем прекрасно, что это бред, который несет террорист и провокатор Буданов», — отметил первый зампредседателя комитета по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Он напомнил, что Запад уже делал попытки развалить Россию, но всегда «ломал зубы» и уже опасается затрагивать эту тему. В любом случае разрушить страну ни у кого не получится, констатировал Чепа.

В чем был прав Буданов

Попытаться наладить плодотворное сотрудничество в ходе переговоров Украине действительно стоит. Следующий раунд пройдет в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, позиция украинских властей существенно не изменилась. Украинские СМИ предположили: Зеленский ждет, что Трамп снизит давление на него, отвлекшись на другие важные вопросы — выборы в конгресс и возможную войну в Иране. Однако, кажется, это слишком оптимистично, чтобы быть правдой.