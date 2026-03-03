РИА «Новости»: в ГД заявили, что Зеленский боится выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский избегает проведения выборов и постоянно выдвигает новые условия, чтобы их отложить. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Зеленского страшит перспектива проведения выборов, он бежит от них как от чумы», — заявил депутат.

По словам Белика, украинский лидер каждый раз ссылается на новые причины — от вопросов безопасности и финансирования до необходимости перемирия. Теперь заявляет о намерении дождаться завершения конфликта. Глава Украины, по его мнению, игнорирует демократические процедуры и указывает на боевые действия, чтобы выиграть время.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Очередные выборы планировались на 31 марта того же года, однако проводить голосование во время военного положения нельзя согласно украинскому законодательству.

Глава киевского режима в интервью Corriere della Sera заявил, что выборы пройдут после окончания конфликта.