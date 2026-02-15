Одессит попытался отпилить себе руку, чтобы не вступать в ВСУ

Житель Одессы не хотел вступать в ряды украинской армии и попытался отпилить себе руку болгаркой. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Таким образом мужчина хотел избежать мобилизации. Пострадавший в больнице, о его состоянии ничего не известно.

Всеобщую мобилизацию на Украине ввели в феврале 2022 года и неоднократно продлевали. Власти страны проводят рейды по поиску уклонистов и усилили контроль за мужчинами призывного возраста.

На этой неделе одессит ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования после требования предъявить документы на улице. Нападавший скрылся, его ищет полиция. А другой горожанин взобрался на дерево, спасаясь от ТЦК. Затем он перепрыгнул через забор и сбежал, не попавшись в руки людоловов.