Маугли из Одессы. Мужчина спасся от ТЦК, забравшись на дерево

В Одессе мужчина забрался на дерево от военкомов, а потом сбежал через забор

Сотрудники ТЦК в Одессе попытались поймать очередную жертву в ряды ВСУ, но мужчина спасся, забравшись на дерево. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Сотрудники ТЦК попытались снять одессита, но неудачно. На опубликованных кадрах было видно, что трое военкомов предприняли несколько попыток. Все это время одна из жительниц дома нецензурно ругала их, требуя оставить парня в покое.

Она призывала их самих отправиться на фронт, а мужчине, отсидевшемуся на дереве, сказала аккуратно перепрыгнуть через забор, добавив, что военкомы уехали. Избежавший отправки на передовую парень последовал ее совету и скрылся.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил власти ЕС в молчаливом одобрении принудительной мобилизации на Украине, превратившейся в охоту на людей.