В Одессе мужчина ранил ножом сотрудника ТЦК

В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования во время проверки документов. О случившемся сообщила пресс-служба областного ТЦК на странице в Facebook*.

Военные остановили молодого человека на улице для контроля документов.

«Еще до начала процедуры проверки лицо совершило вооруженное нападение с применением ножа. В результате вооруженного нападения один из военнослужащих получил ранения», — сообщили в ТЦК.

Раненого сотрудника госпитализировали, нападавший скрылся.

На Украине с февраля 2022 года была введена всеобщая мобилизация, ее неоднократно продлевали. Власти усилили контроль за мужчинами призывного возраста и проводят рейды по поиску уклонистов.

