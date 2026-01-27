Военное положение и мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней. Данные о возвращении документа в парламент с подписью главы государства опубликовали на сайте Верховной рады .

Депутат Рады Ярослав Железняк 14 января заявил, что за продление военного положения и мобилизации проголосовали 333 парламентария. Режим военного положения продлили еще на 90 суток, действие предыдущих указов истекает 3 февраля.

Военное положение и всеобщую мобилизацию ввели на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор их неоднократно продлевали. На фоне этих режимов в стране не проводят ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы. При этом формальный срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, вопрос легитимности Зеленского остается проблемой и может существенно осложнять мирный процесс.