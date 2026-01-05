Глава СБУ Малюк объявил об уходе с поста

«Ухожу с поста председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня. Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его», — заявил он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака после личной встречи с руководителями НАБУ и САП Семеном Кривоносом и Александром Клименко.

На прошлой неделе командирам подразделений ВСУ запретили публично оценивать любые решения Зеленского.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.