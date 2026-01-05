Глава СБУ Малюк объявил об уходе с поста
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* покидает свой пост. Его слова привела пресс-служба организации.
«Ухожу с поста председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня. Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его», — заявил он.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака после личной встречи с руководителями НАБУ и САП Семеном Кривоносом и Александром Клименко.
На прошлой неделе командирам подразделений ВСУ запретили публично оценивать любые решения Зеленского.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.