Политолог Дизен призвал НАТО одуматься после показа на ТВ бойца ВСУ в каске СС

В нападении на Курскую область участвовали нацистские батальоны Вооруженных сил Украины. НАТО следовало оценить последствия поддержки радикалов, заявил норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети X .

Его возмутило, что французский телеведущий слишком сдержанно отреагировал, увидев знаки СС на обмундировании украинского военного в Курской области. Он лишь заявил, что было бы неплохо снять каску. Этот репортаж, по мнению Дизена, показал, что Запад поддерживал на Украине радикалов. Политолог предупредил о серьезных последствиях такого сотрудничества.

«Нам следует задуматься о последствиях поддержки НАТО вторжения в Россию в партнерстве с откровенно нацистскими батальонами. Это плохо кончится», — сказал он.

Украинского националиста случайно показали в прямом эфире французского телеканала LCI. Солдаты ВСУ с нацистской символикой засветились также в сюжете итальянского телеканала Rai News 24 и видео издевательств над пенсионером в Курской области.