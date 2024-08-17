Кадр с боевиком ВСУ в каске СС смутил ведущих телеканала Франции

Французский политик Филиппо: кадр с боевиком ВСУ в каске оконфузил телеведущего

Показанный в прямом эфире французского телеканала LCI репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область привел в замешательство ведущего и экспертов в студии. На одном из планов оператор снял украинского боевика в каске, похожей на ту, какие носили немецкие солдаты во время Великой Отечественной войны. Кадры выложил на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Судя по опубликованному видео, съемку вели в Курской области. Об этом свидетельствуют дорожные указатели, которые показывали дорогу к поселку Коренево. На обочине дороги стояла бронированная машина, а чуть подальше — вооруженный боевик в каске СС.

«Когда неожиданно во Франции на телестудии замечают, что украинский солдат гордо носит нацистскую каску. Максимальный конфуз гарантирован», — написал Филиппо.

Также он прокомментировал реплику ведущего, который заявил, что «не очень хорошо, если украинский солдат находится в России в таком виде».

«Действительно, для пиара НАТО нехорошо, когда люди видят правду», — добавил политик.

По всей видимости, это не единственный украинский военный, кто решил надеть старую немецкую каску.

Ранее в социальных сетях разошлось видео, где двое украинских боевиков в нацистской форме унижали курского пенсионера, имитируя немецкий акцент и называя пожилого человека «русским Иваном».

Главное военное следственное управление завело против издевавшихся над пенсионером украинцев два уголовных дела за реабилитацию нацизма.

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