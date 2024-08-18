Итальянский журналист интервьюировал бойца ВСУ в кепке с нацистской символикой

Пользователи соцсети X и российских Telegram-каналов обратили внимание на репортаж итальянского государственного телеканала Rai News 24, где в кадр попал боец ВСУ в кепке с нацистской символикой СС. Об этом сообщила «Российская газета» .

На кепке бойца ВСУ, разговаривающего с журналистом, можно было различить название дивизии CC, а также голову орла, свастику, руны и железный крест. В России такая символика запрещена уголовным законом, она оскорбляет многонациональный народ страны и память о понесенных в годы ВОВ жертвах.

Пользователи назвали работу журналистов телеканала позором. задавшись при этом вопросом, почему итальянские репортеры, которые везде видят фашистов, сами берут у нацистов интервью.

Партнер-основатель партии Riconquistare l’Italia Кристиан Ди Маркотакже отреагировал на репортаж.

«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — написал он.

В России ранее уже заявили, что итальянские журналисты незаконно проникли в Курскую область.

Телеканал уже отозвал своих журналистов на родину.