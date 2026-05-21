«Не получится». Астролог Ермака сделала неутешительный прогноз по НАБУ
Астролог Ермака Аникиевич заявила, что НАБУ не поборет коррупцию
Национальное антикоррупционное бюро Украины не сможет побороть коррупцию. Скорее наоборот, оно возглавит этот процесс, так как создано в чьих-то интересах. Об этом в 2025 году заявляла киевский астролог Вероника Аникиевич, сообщило РИА «Новости».
Она посмотрела натальную карту НАБУ. Судя по дате создания 16 апреля 2015 года, ему не суждено побороть коррупцию. По информации Аникиевич, бюро создавалось как инструмент управления в интересах определенных лиц и не являлось независимым органом.
«Я не могу с ЭТОГО в один голос. Эта структура, такой же антикоррупционер, примерно как я „испанский летчик“. С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть — нет», — сказала астролог.
Аникиевич близка к власти. Она консультировала по кадровым вопросам Андрея Ермака, занимавшего пост главы офиса президента Украины, и проходила по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ранее астролог предсказала Владимиру Зеленскому тяжелый 2026 год