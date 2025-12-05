Ушедшего в отставку Ермака поймали на увлечении оккультизмом

Блогер Лаченков: в квартире Ермака нашли кукол вуду и предметы для ритуалов

Куклы вуду, искривленные зеркала и предметы для ритуалов нашли при обыске в доме бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил блогер Игорь Лаченков .

Он пояснил, что это стало подтверждением давних слухов, что бывший чиновник увлекается оккультизмом.

«Андрей Ермак оказывается еще тот фанат битвы экстрасенсов, гадалок, таро, нумерологии, астрологии и черной магии», — написал Лаченков.

Он добавил, что теперь покинувшего свой пост чиновника станет называть «Андрей Ведьмак». Блогер подчеркнул, что это не вброс и не шутка, а проводившие обыск детективы НАБУ сами оказались шокированы находкой.

Ушедшему в отставку с поста главы офиса президента Украины Андрею Ермаку запретили выезжать за границу.

Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, детективы Национального антикоррупционного бюро разослали необходимые бумаги н а все пограничные пункты пропуска.