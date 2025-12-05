Ушедшего в отставку Ермака поймали на увлечении оккультизмом
Блогер Лаченков: в квартире Ермака нашли кукол вуду и предметы для ритуалов
Куклы вуду, искривленные зеркала и предметы для ритуалов нашли при обыске в доме бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил блогер Игорь Лаченков.
Он пояснил, что это стало подтверждением давних слухов, что бывший чиновник увлекается оккультизмом.
«Андрей Ермак оказывается еще тот фанат битвы экстрасенсов, гадалок, таро, нумерологии, астрологии и черной магии», — написал Лаченков.
Он добавил, что теперь покинувшего свой пост чиновника станет называть «Андрей Ведьмак». Блогер подчеркнул, что это не вброс и не шутка, а проводившие обыск детективы НАБУ сами оказались шокированы находкой.
Ушедшему в отставку с поста главы офиса президента Украины Андрею Ермаку запретили выезжать за границу.
Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, детективы Национального антикоррупционного бюро разослали необходимые бумаги н а все пограничные пункты пропуска.