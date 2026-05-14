Ермака отправили под стражу с возможностью внесения залога в $3,1 млн

Ермака обвинили в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Суд назначил фигуранту содержание под стражей с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Ермак отметил, что у него нет таких денег, но выразил надежду, что ему «смогут помочь в этом» знакомые.

Если залог внесут, экс-главе офиса президента запретят выезжать из Киева, обяжут сдать загранпаспорта и воздержаться от общения с рядом лиц, проходящих по этому делу. К их числу отнесли бизнесмена Тимура Миндича, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и гадалку Веронику Аникееву.

Ранее Ермак опроверг обвинения в свой адрес и назвал их необоснованными. Он подчеркнул, что будет защищать свои права, имя и репутацию.