Астролог бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала президенту Украины в 2026 году борьбу не на жизнь, а на смерть. Об этом сообщило РИА «Новости» после изучения соцсетей киевской гадалки Вероники Аникиевич.

Аникиевич называла себя консультантом по астрологии. В записной книжке Ермака, как ранее сообщала украинская прокуратура, она была обозначена как «Вероника Феншуй Офис». Украинские СМИ писали, что ей 51 год и она живет в Киеве.

«Посмотрела Соляр Зеленского 2026. Год не будет простым, речь идет про борьбу не на жизнь, а на смерть», — написала Аникиевич в Facebook*.

Астролог Ермака также посоветовала главе киевского режима перестать «играть в демократию».

В конце прошлого года блогер Игорь Лаченков сообщал, что при обыске в доме Ермака нашли куклы вуду, искривленные зеркала и ритуальные предметы, что подтвердило давние слухи о его увлечении оккультизмом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила Зеленскому обратиться к гадалке Ермака, чтобы «отменить» очередную массированную атаку российской армии.

