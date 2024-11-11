Руководитель патронатной службы «Ангелы Азова»* Елена Толкачева (3-я штурмовая бригада) посоветовала мужчинам, не желающим отправляться на фронт, отказаться от украинского паспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Вы должны добровольно должны отречься от украинского гражданства», — заявила она.

Издание уточнило, что для отказа от гражданства Украины необходимо находиться за рубежом, так как подать такое заявление можно лишь в украинское консульство. При этом большинству украинцев во время военного положения запретили покидать страну.

В начале ноября украинский военнопленный попросил выдать ему российский паспорт, не желая возвращаться на родину, где нет ни работы, ни перспектив.

Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди написал президенту России Владимиру Путину и попросил помочь в получении гражданства РФ. До этого финский правозащитник Йохан Бекман, защищающий права россиян с 2009 года, получил российский паспорт.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.