Журналист из Италии попросил Путина о гражданстве РФ

Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Об этом сообщило в Telegram-канале International Reporters.

«Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину», — отметили в публикации.

Итальянец направил свою просьбу о предоставлении гражданства через сайт президента. Он надеется, что вмешательство Путина поможет преодолеть бюрократические препоны.

Лучиди объяснил, что хочет жить в России, потому что это его второй дом. По словам журналиста, он боится возвращаться в Италию, поскольку полиция может изъять его паспорт. Несколько итальянских СМИ написали, что он якобы является «агентом Кремля».

Ранее российское гражданство предоставили правозащитнику из Финляндии Йохану Бекману, который занимается защитой прав россиян на территории Европы с 2009 года. Также паспорт РФ получил политический беженец из США Джон Роблес.