«Я бы очень хотел». Украинский пленный попросил дать ему гражданство России

Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил дать ему гражданство России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Если можно будет, я бы очень хотел получить российское гражданство, так как в нашей стране Украине уже нечего делать. Там ни работы, ничего нет», — сказал он.

По словам Александра, такое положение на Украине сложилось из-за действий правительства, которое «все разворовывает».

«Предприятия разграбляют. Тарифы, ну Вы сами знаете, наверное, какие», — заявил пленный.

Также он попросил российских силовиков помочь вывезти в РФ его родных, которые остались на Украине.

Ранее украинский военный заявил, что удивился нормальному отношению к себе в плену в России. По его словам, бойцы ВС РФ накормили сдавшихся солдат и дали им покурить. Руководство рассказывало его подразделению об обратном, пугая издевательствами со стороны российских военных.