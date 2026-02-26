Место укрытия польских наемников ВСУ в жилом доме Димитрова нашли из-за громкой речи и мата на польском языке. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Они начали громко ругаться по-польски, там был мат, [брань], это их и выдало, привлекло внимание бойцов», — заявил собеседник журналистов.

Ранее военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что ВСУ нарастили число иностранных военных. Теперь наемники наполнили больницы в Харьковской области. Руководство стало набирать новую военную силу из других стран, потому что «на Украине заканчиваются люди». Тем более натовские военные охотно едут в горячие точки конфликта, «чтобы набить руку».

Также стало известно, что ряды ВСУ усилили как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников. Например, на порталах по вербовке есть данные об участии в конфликте батальона имени Симона Боливара.