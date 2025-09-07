Ряды ВСУ усилили пять латиноамериканских отрядов
РИА «Новости»: в составе ВСУ воюют 5 отрядов наемников из Латинской Америки
Как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его информации, данные на порталах по вербовке наемников свидетельствуют об участии в конфликте батальона имени Симона Боливара, подразделения «Специальная латинская бригада», отряда мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычной роты «Змей» и батальона Tormenta Hispana.
Агентство добавило, что некоторые латиноамериканцы отправляются наемниками на Украину в индивидуальном порядке и входят в состав других подразделений ВСУ.
Ранее военнослужащий ВС России с позывным Зема рассказал, что группировка войск «Днепр» столкнулась в бою с польскими и румынскими наемниками.
По его словам, бойцы обратили внимание на иностранную речь. Военнослужащий добавил, что наемников интересуют только деньги, поэтому их моральный дух нельзя назвать высоким.