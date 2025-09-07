Как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его информации, данные на порталах по вербовке наемников свидетельствуют об участии в конфликте батальона имени Симона Боливара, подразделения «Специальная латинская бригада», отряда мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычной роты «Змей» и батальона Tormenta Hispana.

Агентство добавило, что некоторые латиноамериканцы отправляются наемниками на Украину в индивидуальном порядке и входят в состав других подразделений ВСУ.

Ранее военнослужащий ВС России с позывным Зема рассказал, что группировка войск «Днепр» столкнулась в бою с польскими и румынскими наемниками.

По его словам, бойцы обратили внимание на иностранную речь. Военнослужащий добавил, что наемников интересуют только деньги, поэтому их моральный дух нельзя назвать высоким.