Иностранные наемники и доктора заняли больницы Харькова
Вооруженные силы Украины нарастили количество иностранных наемников. Харьковские больницы заполнены французами, лечением которых занимаются западные врачи, сообщил MK.RU военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.
«На Украине заканчиваются люди. <…> Поэтому ВСУ накачивают иностранцами, не особо этого скрывая. Тем более что натовские военные из стран, которые собираются с нами воевать, едут туда, чтобы набить руку», — сказал он.
Под Сватово в 2022 году Крапивник впервые столкнулся с польскими наемниками, теперь их активно заменяют колумбийцами. Иностранцы сражаются на всей линии фронта, Харьков стал для них перевалочным пунктом.
По словам бывшего офицера, в местных больницах больше всего французов, меньше — выходцев из стран Скандинавии. Третье место поделили американцы, британцы и чехи. Лечить этих «солдат удачи» приехали врачи из НАТО.
Россия сочла ввод воинского контингента Североатлантического альянса на Украину абсолютно неприемлемым. Исполняющий обязанности постпреда в ООН Дмитрий Полянский предупредил, то это приведет к эскалации.