«На Украине заканчиваются люди. <…> Поэтому ВСУ накачивают иностранцами, не особо этого скрывая. Тем более что натовские военные из стран, которые собираются с нами воевать, едут туда, чтобы набить руку», — сказал он.

Под Сватово в 2022 году Крапивник впервые столкнулся с польскими наемниками, теперь их активно заменяют колумбийцами. Иностранцы сражаются на всей линии фронта, Харьков стал для них перевалочным пунктом.

По словам бывшего офицера, в местных больницах больше всего французов, меньше — выходцев из стран Скандинавии. Третье место поделили американцы, британцы и чехи. Лечить этих «солдат удачи» приехали врачи из НАТО.

Россия сочла ввод воинского контингента Североатлантического альянса на Украину абсолютно неприемлемым. Исполняющий обязанности постпреда в ООН Дмитрий Полянский предупредил, то это приведет к эскалации.