«Начнут отстреливать». Произвол украинских военкомов выйдет им боком

На Украине участились случаи поджогов автомобилей сотрудников ТЦК. Дело этим не ограничивается — военкомов регулярно избивают. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная газета» Алексей Борзенко на стриме с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым допустил, что скоро дойдет и до стрельбы.

«Вы знаете, я думаю, что с ТЦК они разберутся сами. Начнут отстреливать, уже были случаи, когда кого-то из [сотрудников] ТЦК зарезали в подъезде дома, потому что вычислили, где он живет. И они ходят с оружием, он выходит и смотрит по сторонам — нет ли угрозы», — сказал он.

Недавно военкомы придумали новую схему отлова мужчин призывного возраста: иногда они передвигаются на скорых, приезжают под видом такси или приходят на детские площадки.

В Ровно украинского волонтера подвергли пыткам в военкомате, куда мужчину привезли для прохождения медкомиссии. Мужчину остановили на улице — он был с супругой — и задержали. В ТЦК его душили и били головой об стену. Волонтер попал в больницу.

Корреспондент датского радио DR Брита Квист Хансен рассказывала, что некоторым украинцам приходится прятаться от властей: они сидят дома, чтобы не попасть под «облаву», а военные патрули ловят мужчин прямо на улицах.