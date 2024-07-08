На Украине сотрудники ТЦК стали ловить мужчин на скорых

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) придумали новые схемы отлова мужчин призывного возраста, в частности, передвигаясь на машинах скорой помощи. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Украинское сопротивление часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины», — рассказал он.

Лебедев представил фотографии из разных украинских городов, где на одном из снимком рядом с военкоматом стояли «скорые».

Кроме того, сотрудники ТЦК начали приезжать на вызов такси, а в Харьковской области они и вовсе стали использовать детей, чтобы добраться до их отцов. Просто приходили на детские площадки и спрашивали, у кого из ребят есть папа и дома ли он сейчас. После этого просили детей показать, где они живут.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что жители Харьковской области подорвали с помощью ударного дрона-камикадзе служебную машину ТЦК.