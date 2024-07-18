«Ловят на улицах». Датская журналистка рассказала о хаосе на Украине

Руководство Украины использовало различные способы, пытаясь мобилизовать граждан, но из-за плохого взаимодействия различных органов власти призывной процесс проходил беспорядочно. Об этом рассказала корреспондент датского радио DR в стране Брита Квист Хансен.

Журналистка поговорила с украинскими мужчинами, которые признались, что разочарованы таким положением дел. При этом после ужесточения законодательства ситуация может стать еще хуже.

«Отныне бездействие будет караться строже. Например, уклониста может вызвать полиция, и в итоге его могут отправить в тюрьму», — рассказала Хансен.

Журналистка также отметила, что есть мужчины, которые прячутся от властей, не желая отправляться на фронт. Они долгое время не покидают дом, чтобы не попасть под «облаву». Тем временем на Украине военные патрули проверяют мужчин перед магазинами и учебными центрами, ловят прямо на улицах.

Если говорить об электронном реестре воинского учета, где украинцы должны зарегистрироваться или обновить свои данные, то, по словам Хансен, на сегодняшний день только 36% потенциальных призывников это сделали.

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