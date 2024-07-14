Страна.ua: волонтера на Украине пытали в военкомате за отказ пройти медкомиссию

Военкомы из город Ровно на Украине пытали местного волонтера, когда привезли его в военкомат для прохождения медкомиссии. Об этом сообщило издание Страна.ua .

«Ровенского волонтера Александра Мандыгру пытали в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — прим. ред.)», — написали журналисты.

По их данным, мужчину остановили на улице, когда он был с женой. Потом его задержали и отправили в военкомат. Там начали пытать — душили и били головой об стену. Через некоторое время вызвали врачей и волонтера госпитализировали. Из больницы его уже забрала супруга.

Как заявило украинское оперативное командование «Запад», мужчина неадекватно вел себя и не хотел проходить медкомиссию. Он плакал и пытался связаться с женой. Как дело дошло до скорой помощи — не рассказали.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что сотрудники военкоматов придумали новый способ отлова мужчин. Теперь они разъезжают на каретах скорой помощи.