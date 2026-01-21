НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского Шурме

«НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему хищения средств, предназначенных для выплат по „зеленому“ тарифу… По делу девять подозреваемых. Среди них — экс-замруководителя офиса (Зеленского — ред.) и бывший член наблюдательного совета НАК „Нафтогаз Украины“», — указано в сообщении.

Ведомство не раскрывает имя бывшего заместителя главы офиса Зеленского. Однако, по информации украинского депутата Ярослава Железняка, опубликованной в его Telegram-канале, речь идет о Ростиславе Шурме. Он занимал этот пост с 2021 по 2024 год.

Ранее стало известно, что экс-премьеру Украины и лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко грозит до 10 лет тюремного заключения. Она получила подозрение от НАБУ и САП. Все обвинения в свой адрес политик отрицает.

Бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что дело против Тимошенко связано с ее участием в законах против НАБУ. Тимошенко назвала случившийся скандал результатом политических репрессий со стороны властей и расценила дело как пиар-акцию НАБУ.