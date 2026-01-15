Национальный антикоррупционный орган Украины начал расследование в отношении главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняя ее в подкупе парламентариев при принятии решений. Бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» выразил мнение, что инициативу ограничить полномочия НАБУ продвигала именно Тимошенко.

По его мнению, такая позиция оппозиции вызывает удивление, ведь традиционно оппозиционеры выступают за независимость антикоррупционных органов. Если лидер партии активно поддерживала принятие соответствующих законов, это может свидетельствовать о наличии компромата против нее самой.

Следствие продолжает изучать обстоятельства дела, ранее были проведены обыски в штаб-квартире партии. Татьяна Чорновол, известная украинская активистка, отметила, что подобные события ставят под сомнение прозрачность политических процессов на Украине. Юлия Тимошенко отрицает свою вину и заявляет о политическом преследовании.

Таким образом, ситуация вокруг руководителя «Батькивщины» становится еще запутаннее, усиливая интерес общественности к работе правоохранительных структур и их действиям.