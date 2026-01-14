Тимошенко вручили подозрение НАБУ. Ей грозит 10 лет тюрьмы

Экс-премьеру Украины и лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко грозит до 10 лет тюремного заключения. Сегодня утром она подтвердила, что в офисе партии в Киеве и в ее резиденции проходили обыски.

Также известно, что она уже получила подозрение от НАБУ и САП. Все обвинения в свой адрес политик отрицает.

Во время обысков, по ее словам, 30 «вооруженных до зубов мужчин» захватили здание, взяли в заложники сотрудников, но ничего не нашли. Все это, как подчеркнула Тимошенко, просто грандиозный пиар-ход и зачистка конкурентов.

Почти четверть века назад политика обвиняли в контрабанде газа, тогда она провела в СИЗО около 40 дней. Позже, в 2011-м, Тимошенко признали виновной в превышении должностных полномочий и отправили в заключение на два с половиной года.