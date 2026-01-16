Тимошенко в суде назвала политику Зеленского фашистской

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время суда по делу о коррупции назвала режим президента Украины Владимира Зеленского фашистским. Видео с ее заявлением опубликовал телеграм-канал «Политика страны» .

«Я буду [на Украине] до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима», — сказала нардеп.

Случившийся скандал Тимошенко охарактеризовала как следствие политических репрессий со стороны власти, а само дело — как пиар-кампанию НАБУ. Руководитель партии отметила, что ей регулярно предлагали покинуть Украину и оставить политическую деятельность, но она решила показать всем, «что делает со страной эта свора».

Ранее Тимошенко заявила, что ее банковские счета на Украине заблокировали. Из-за этого она потеряла возможность внести залог.

Накануне НАБУ опубликовало аудио с беседой Тимошенко с депутатом Рады. В разговоре они обсуждали подкуп парламента. Сама политик опровергла обвинения и отметила, что голос на записи ей не принадлежит.