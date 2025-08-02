НАБУ подтвердило обыски у уехавшего в Германию бывшего заместителя Ермака

Следователи в Баварии провели обыски в доме бывшего заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы. Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил директор Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Семен Кривонос.

Он подчеркнул, что немецкие силовики действовали по просьбе его ведомства и провели необходимые действия в доме бывшего украинского чиновника в городе Штарнберг.

«По закону, я не могу комментировать ни перспективу уголовного производства, ни его суть. Но расследование идет», — заявил Кривонос.

Глава НАБУ добавил, что сейчас ждет определенную информацию от немецких коллег, которая даст расследованию необходимые данные.

Отвечавший за вопросы экономики Ростислав Шурма занимал пост заместителя главы офиса президента Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года. Еще находясь на своем посту его обвиняли в превышении должностных полномочий в пользу своей семьи, а также подозревали в причастности к схеме по обходу уплаты налогов.

Попытка украинского лидера Владимира Зеленского подчинить НАБУ генеральному прокурору была связана с началом уголовного производства против его бизнес-партнера Тимура Миндича, которого также называли «кошельком президента».

По данным украинского издания «Страна. UA», в конспиративной квартире Миндича глава государства, а также всего его приближенные обсуждали различные коррупционные схемы. При этом в соседней квартире находилась прослушка НАБУ.

В пятницу, 31 июля, Верховная рада Украины приняла закон о возвращении НАБУ независимости от генерального прокурора. Документ внес на рассмотрение Зеленский из-за массовых протестов и угрозы со стороны Евросоюза прекратить финансирование.