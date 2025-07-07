На Украине умер Максим Музычка из Волынской области. Его насильно призвали в армию, и он оказался в реанимации, сообщил aif.ru .

Семья Максима утверждает, что в военкомате к нему применили силу. Однако полиция сообщила, что он сам выпрыгнул из машины по пути на Яворовский полигон. Это и привело к его многочисленным травмам.

Его мать рассказала, что до этого случая сын активно занимался волонтерством и помогал ВСУ.

Военнослужащие ВСУ, которых призвали на службу принудительно, или их родственники могут получить помощь через Telegram-канал «Миру Мир». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем обращении к украинскому народу чеченский лидер напомнил, что у них есть выбор.

Ранее близкие насильно мобилизованных украинцев уговаривали их сдаться в плен. Для этого они пересылали им российские патриотические песни и видео.